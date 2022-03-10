Разведка обнародовала данные командиров Росгвардии из Чечни и список военных авиационного полка, доставляющего оружие и боеприпасы в Украину
Главное управление разведки обнародовало личные данные оккупантов, воюющих с украинскими военными
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
"На днях был получен комплект материалов для командиров сводных отрядов от Чеченской Республики. Материалы были проверены и подтверждены", - говорится в сообщении.
Там сообщили, что 24 февраля, через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл возведенный отряд из числа военнослужащих Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской Республики): батальонов "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "ЮГ" (Хусейн Межидов), ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев). Численность – более 1200 человек.
Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141 моторизированного полка Нацгвардии Чечни. Уничтожено 26 февраля 2022 в районе Гостомеля подразделениями ВСУ.
Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск Нацгвардии России в Чеченской Республике "Ахмат" с дислокацией в г. Грозном. Находится в г. Бородянка или в с. Бабинцы.
Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизированного ордена Жукова в батальоне "ЮГ". Находится в с. Бабинцы.
По ссылке есть информация об их переговорах с российскими силовиками и деятелями из Чечни.
Также ГУР обнародовало список военнослужащих 196 военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41486, г. Мигалово).
Они по сообщению разведки доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины.
В списке 410 военных РФ.
- Ранее Главное управление разведки опубликовало список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся "установить" свои порядки на оккупированных территориях Украины.
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