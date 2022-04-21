Разведка обнародовала данные артиллеристов РФ, убивавших мирных украинцев
Украинская разведка обнародовала очередные данные россиян, совершивших военные преступления против украинского народа
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
"ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства!" – отмечают в сообщении.
В частности, разведке удалось получить данные Шуваева Георгия Ивановича – начальника ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ. Он принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Подчиненный личный состав производил обстрел городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
Также в распоряжении есть информация о еще одном оккупанте – Блажко Александре Сергеевиче – командире 288-й артиллерийской бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ. Он также принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину.
ГУР МОУ также получило список военнослужащих 288-й артиллерийской бригады (в/ч 30683, г. Мулино) 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, совершивших военные преступления против народа Украины. Список имен и соответствующую информацию можно найти по ссылке.
- В разведке также сообщалось, что российские оккупационные войска полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное