Разведка обнародовала данные артиллеристов РФ, убивавших мирных украинцев

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства!" – отмечают в сообщении.

В частности, разведке удалось получить данные Шуваева Георгия Ивановича – начальника ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ. Он принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Подчиненный личный состав производил обстрел городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Также в распоряжении есть информация о еще одном оккупанте – Блажко Александре Сергеевиче – командире 288-й артиллерийской бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ. Он также принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину.

ГУР МОУ также получило список военнослужащих 288-й артиллерийской бригады (в/ч 30683, г. Мулино) 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, совершивших военные преступления против народа Украины. Список имен и соответствующую информацию можно найти по ссылке.

В разведке также сообщалось, что российские оккупационные войска полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.