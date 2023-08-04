Разведка об ударе по "Оленегорскому горняку": это пощечина руководству РФ, демилитаризация оккупантов будет продолжаться
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в пятницу, 4 августа, прокомментировал взрывы в Новороссийске и отметил, что это серьезная оплеуха для российского руководства
Об этом он заявил в телемарафоне "Единые новости".
"В этом плане все очень хорошо. И для политического руководства российского режима это, конечно, серьезная оплеуха", - заявил Юсов.
Он отметил, что это большая потеря для российского флота и планирования дальнейших десантных операций. По его словам, использование этих судов становится более проблематичным и это серьезный фактор, с которым оккупанты будут считаться.
"Понятно, что мы сегодня услышим такой мощный вой на болотах с пеной у рта у Скабеевой, у Соловьева. Безусловно, это на фоне информации о том, что все идет по плану, о том, что действия украинских сил не имеют успеха", - сказал представитель ГУР.
По его словам, любые объекты на оккупированных территориях Украины, которые используются для поддержки корпуса захватчиков, подлежат перспективе дальнейшей демилитаризации.
"Мы видели это, мы видим сейчас, и эта работа будет продолжаться и дальше. Опять же без комментариев и без деталей на этом этапе, но понятно, что оккупантам в Крыму будет становиться все жарче", - добавил Юсов.
Взрывы в Новороссийске
Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийск сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.
Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.
Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затоплен один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.
Спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что ВМС Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.
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