Об этом в интервью сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, Украина непричастна к атаке на Кремль, поскольку сосредоточена на деоккупации собственных территорий.

К тому же Юсов не считает этот инцидент покушением на президента РФ Владимира Путина.

"Что это было? Это могли быть разные сценарии - от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля. Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таково оно и есть), то это такое событие , работающая на делегитимизацию режима Путина и показывающая, что он не контролирует ситуацию", - пояснил представитель ГУР.

"Когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и у них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому обитатели определенных "башен" вполне могли быть к этому причастны ", – добавил он.