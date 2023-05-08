Разведка о причастных к "атаке" на Кремль: возможно все – от активности партизан до внутриполитических разборок
В разведке считают, что инцидент с беспилотником над Кремлем мог быть как активностью местных сил сопротивления, так и результатом разборок между "башнями" Кремля
Об этом в интервью сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, Украина непричастна к атаке на Кремль, поскольку сосредоточена на деоккупации собственных территорий.
К тому же Юсов не считает этот инцидент покушением на президента РФ Владимира Путина.
"Что это было? Это могли быть разные сценарии - от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля. Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таково оно и есть), то это такое событие , работающая на делегитимизацию режима Путина и показывающая, что он не контролирует ситуацию", - пояснил представитель ГУР.
"Когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и у них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому обитатели определенных "башен" вполне могли быть к этому причастны ", – добавил он.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. Киев свою причастность отрицает.
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