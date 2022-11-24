Разведка не подтвердила массовый завоз россиянами химоружия в Украину, - Генштаб
В украинской разведке не подтвердили массовый завоз россиянами химоружия в Украину, однако отметили, что на территории нашей страны действуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты РФ
Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в комментарии " Укринформу ".
Он отметил, что риск применения химического оружия существует, однако данных о массовой перевозке боеприпасов с ядовитыми веществами нет.
"Однозначно у них химическое оружие есть, у них подразделения РХБ-защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами", - сказал Громов.
Представитель Генштаба также отметил, что оккупанты уже пытались точечно применять химическое оружие, однако украинские военные имеют при себе средства для защиты органов дыхания и кожи.
"Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание. Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи ", – сообщил Громов.
Он также отметил, что увеличения использования фосфорных снарядов россиянами в Донецкой области не наблюдается, однако иногда такое химическое оружие все же применяют.
- 24 ноября в издании Politico со ссылкой на собственные источники отметили , что в случае дальнейших поражений Россия может применить в Украине химическое оружие, в том числе "Новичок".
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