Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в комментарии " Укринформу ".

Он отметил, что риск применения химического оружия существует, однако данных о массовой перевозке боеприпасов с ядовитыми веществами нет.

"Однозначно у них химическое оружие есть, у них подразделения РХБ-защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами", - сказал Громов.

Представитель Генштаба также отметил, что оккупанты уже пытались точечно применять химическое оружие, однако украинские военные имеют при себе средства для защиты органов дыхания и кожи.

"Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание. Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи ", – сообщил Громов.

Он также отметил, что увеличения использования фосфорных снарядов россиянами в Донецкой области не наблюдается, однако иногда такое химическое оружие все же применяют.

24 ноября в издании Politico со ссылкой на собственные источники отметили , что в случае дальнейших поражений Россия может применить в Украине химическое оружие, в том числе "Новичок".

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