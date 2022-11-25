Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки.

Согласно сообщению, российские ракеты не достигают целей без четких координат, определяющих навигационные системы. Для управления ракетами Россия использует собственную разработку 1982 года под названием ГЛОНАСС. Это своеобразный аналог GPS.

"Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города", - говорится в сообщении ГУР МО.

При этом там отметили, что ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями, а именно:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Британия).

Россия закупает эти микрочипы через многочисленные подставные компании.

"Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранному производству россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику", - подчеркнули в ГУР МО и призвали компании перестать производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

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