Разведка назвала имена пилотов авиационного полка России, бомбящих украинские города
На сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовали список имен пилотов авиационного полка России, бомбящих украинские города
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Известно, что это военнослужащие 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) города Морозовска. Они бомбят украинские города и гражданское население.
"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – чувствуйте себя! А для кого это будет первый вылет – сдавайтесь в плен", – говорится в сообщении .
Полный список имен можно найти на сайте российской разведки.
- Напомним, украинская разведка получила список военнослужащих 448-й ракетной бригады села Клюква Курской области РФ, совершающих военные преступления против украинцев.
- Ранее также публиковали список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся установить свои порядки на оккупированных территориях Украины.
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