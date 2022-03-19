Разведка назвала имена пилотов авиационного полка России, бомбящих украинские города

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Известно, что это военнослужащие 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) города Морозовска. Они бомбят украинские города и гражданское население.



"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – чувствуйте себя! А для кого это будет первый вылет – сдавайтесь в плен", – говорится в сообщении .



Полный список имен можно найти на сайте российской разведки.

Напомним, украинская разведка получила список военнослужащих 448-й ракетной бригады села Клюква Курской области РФ, совершающих военные преступления против украинцев.

Ранее также публиковали список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся установить свои порядки на оккупированных территориях Украины.