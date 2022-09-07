Разведка назвала фамилии людей, которых Россия хочет привлечь к проведению псевдореферендумов

Об этом 7 сентября сообщило Главное управление разведки.

Россия пока не может провести "референдумы" на временно оккупированных территориях, поскольку им мешают ВСУ, движение Сопротивления и настроения общества, остающегося на стороне Украины. По этой причине оккупанты начали поиск и подготовку "независимых наблюдателей". Их присутствие должно помочь в создании картинки "законного волеизъявления".

В их числе могут быть граждане Евросоюза. Да, россияне планируют привлечь к "псевдореферндумам" таких людей:

Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана;

Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме;

Главу "представительства ДНР" в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне;

Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;

Главу партии "Сербская Лига" Александра Джурджева;

Главу "представительства ДНР" в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;

Главу "представительства ДНР" в Бельгии Криса Романо;

Директора представительства ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.

Ранее, 7 сентября, ГУР сообщило, что россияне не могут даже сымитировать "референдум" в Херсонской области.

Позже стало известно, что оккупанты озвучили новые даты для проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.