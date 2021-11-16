Разведка: на Востоке Украины российские наемники проводят сборы для повышения боеготовности
15 ноября на Донбассе российские оккупанты начали военные сборы
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
На Донбассе российская оккупационная армия наращивает боевую и мобилизационную способность своих воинских частей.
"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередных сборов военнообязанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности", - говорится в заявлении.
- Напомним, 15 ноября украинские военные обезвредили российский беспилотник, пересекший линию разграничения.
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