Разведка: на Востоке Украины российские наемники проводят сборы для повышения боеготовности

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.



На Донбассе российская оккупационная армия наращивает боевую и мобилизационную способность своих воинских частей.



"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередных сборов военнообязанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 ноября украинские военные обезвредили российский беспилотник, пересекший линию разграничения.

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