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Разведка: На оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ

26 ноября, 2021 пятница
14:28
война с Россией

На этой неделе в ОРДЛО приехала очередная группа российских военных

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых офицеров и военнослужащих РФ для выполнения задач в составе группировок российских наемников в ОРДЛО.

Отмечается, что на этой неделе в Донбасс приехали военные для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

"Вместе с тем активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов", - отмечают в ГУР.

Разведка отмечает, что подобные случаи российские пропагандисты пытаются скрыть и использовать для дискредитации ООС.

  • Напомним, 26 ноября на прессмаратоне президент Владимир Зеленский заявил , что Украина готова к военной эскалации со стороны Российской Федерации.

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