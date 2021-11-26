Разведка: На оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ
На этой неделе в ОРДЛО приехала очередная группа российских военных
Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых офицеров и военнослужащих РФ для выполнения задач в составе группировок российских наемников в ОРДЛО.
Отмечается, что на этой неделе в Донбасс приехали военные для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.
"Вместе с тем активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов", - отмечают в ГУР.
Разведка отмечает, что подобные случаи российские пропагандисты пытаются скрыть и использовать для дискредитации ООС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.98
Покупка 26.98Продажа 27.24
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.67
- Актуальное
- Важное