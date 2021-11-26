Разведка: На оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.



Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых офицеров и военнослужащих РФ для выполнения задач в составе группировок российских наемников в ОРДЛО.



Отмечается, что на этой неделе в Донбасс приехали военные для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.



"Вместе с тем активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов", - отмечают в ГУР.



Разведка отмечает, что подобные случаи российские пропагандисты пытаются скрыть и использовать для дискредитации ООС.

Напомним, 26 ноября на прессмаратоне президент Владимир Зеленский заявил , что Украина готова к военной эскалации со стороны Российской Федерации.

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