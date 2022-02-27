Разведка ликвидировала в Киеве российскую ДРГ из чеченцев, - Геращенко
Сотрудники ГУР МО ликвидировали в Киеве российских диверсантов, передвигавшихся на скорой
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Украинскими военными разведчиками в Киеве была частью расстреляна, частью задержана группа чеченских диверсантов, которые передвигались на машине скорой помощи", - написал он.
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