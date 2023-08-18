Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал на брифинге в Медиацентре Украины.

"В течение последних недель количество военнопленных в Украине выросло и выросло значительно", - заявил Юсов.

Сообщается, что за несколько недель активных действий украинских защитников в оборонных и наступательных операциях обменный фонд увеличился более чем на 200 пленных россиян.

"Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее. Из этой цифры каждый 5-й сдался добровольно", - сказал представитель ГУР и добавил, что ежедневно 3-5 российских окупантов сдают в плен через программу "Хочу жить".

Юсов отметил, что среди пленных россиян есть и офицерский состав, а не только рядовые. Однако точное количество российских офицеров в плену неизвестно.