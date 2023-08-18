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Разведка: количество российских военнопленных в Украине значительно возросло, каждый пятый сдался добровольно

18 августа, 2023 пятница
18:38
Война с Россией

За последние недели обменный фонд Украины увеличился более чем на 200 пленных россиян. Каждый пятый сдался украинским защитникам добровольно

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал на брифинге в Медиацентре Украины.

"В течение последних недель количество военнопленных в Украине выросло и выросло значительно", - заявил Юсов.

Сообщается, что за несколько недель активных действий украинских защитников в оборонных и наступательных операциях обменный фонд увеличился более чем на 200 пленных россиян.

"Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее. Из этой цифры каждый 5-й сдался добровольно", - сказал представитель ГУР и добавил, что ежедневно 3-5 российских окупантов сдают в плен через программу "Хочу жить".

Юсов отметил, что среди пленных россиян есть и офицерский состав, а не только рядовые. Однако точное количество российских офицеров в плену неизвестно.

Украина
російська армія
пленние
окупанти
ГУР
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