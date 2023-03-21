Об этом на брифинге сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Он рассказал, что на сегодняшний день 90% огневого поражения противника возлагается на ракетные войска и артиллерию. Украинские войска должны "постоянно адаптироваться, придумывать новые способы и методы огневого поражения, усовершенствовать оружие, боеприпасы, навыки и умения".

По его словам, сейчас удалось создать так называемую сетку смерти для российского огневого поражения.

"На сегодняшний день нашей артиллерии удалось создать "сетку смерти". Это когда средства разведки очень плотно и эффективно сотрудничают со средствами огневого поражения. Безусловно, к этим средствам огневого поражения относятся не только ракетные войска и артиллерия, но и авиация Воздушных сил", - пояснил Баранов.

Он также рассказал, что когда украинская армия начала получать артиллерию образцов НАТО, появилась возможность поражать цели на большем расстоянии, поэтому Россия не может вести контрбатарейную борьбу, поскольку вынуждена переместить свою артиллерию территориально глубже.