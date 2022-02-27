Разведка и полиция предотвратила теракт в ЖК на Левом берегу Киева, - МВД
Разведка и полиция предотвратила теракт в ЖК "Ривер Мол" (Киев)
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Попытка теракта в "Ривер Молли" не получилась. Бдительный киевлянин сообщил, что какой-то *** с бородой оставил рюкзак в ЖК "Ривер-Мол". Далее сотрудники Нацполиции и ГУР МО приехали и убедились, что там взрывчатка", - написал он.
Далее по камерам установили, что этот сотрудник ВС РФ планировал теракт.
"В общей сложности у ДРГ было трое. Сейчас ловим двоих", - сообщил Геращенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное