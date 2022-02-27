Разведка и полиция предотвратила теракт в ЖК на Левом берегу Киева, - МВД

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.



"Попытка теракта в "Ривер Молли" не получилась. Бдительный киевлянин сообщил, что какой-то *** с бородой оставил рюкзак в ЖК "Ривер-Мол". Далее сотрудники Нацполиции и ГУР МО приехали и убедились, что там взрывчатка", - написал он.



Далее по камерам установили, что этот сотрудник ВС РФ планировал теракт.



"В общей сложности у ДРГ было трое. Сейчас ловим двоих", - сообщил Геращенко.

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