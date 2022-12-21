Разведка и инициатива "Говор Хелп" объявили сбор 20 млн грн на дроны-камикадзе
Украинская разведка вместе с инициативой "Говор Хелп" объявили сбор 20 миллионов гривен на дроны-камикадзе
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .
"Благотворительный фонд Дмитрия Говоренко "Говор Хелп" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины начинает масштабный сбор средств на украинские дроны-камикадзе", - пишет пресс-служба.
Инициаторы проекта планируют собрать 20 млн гривен.
Сообщается, что первым инициативу поддержал блоггер и волонтер Игорь Лаченков. Также к информационной поддержке проекта присоединились украинские художники, музыканты и исполнители, в частности, Злата Огневич, Александр Кривошапко, Лия Ли, SKYLERR, Сергей Комаровский.
Задонатиты через МоноБанк , на карточку - 5375 4112 0234 6693 или через ПриватБанк - 5169 3305 3014 2915
Вся информация о сборе и передаче дронов будет транслироваться в телеграмм-канале .
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