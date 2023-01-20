Разведка Германии выразила обеспокоенность потерями ВСУ в боях за Бахмут, назвав их значительными
Служба внешней разведки Германии выразила обеспокоенность "значительными потерями" Вооруженных сил Украины в боях за Бахмут Донецкой области
Об этом пишет SPIEGEL .
Согласно сообщению, Федеральная служба разведки (BND) бьет тревогу из-за высоких потерь украинской армии в боях за стратегически важный город Бахмут на востоке страны.
"Служба внешней разведки сообщила политикам безопасности в бундестаге на тайной встрече на этой неделе, что украинская армия ежедневно теряет трехзначное количество солдат в боях с российскими оккупантами", - пишет издание.
BND предупредила, что взятие Бахмута россиянами будет иметь серьезные последствия, поскольку это позволит России продвигаться дальше в глубь страны. В BND также сообщили, что российская армия действует с беспощадной жестокостью под Бахмутом.
В разведке Германии отметили, что Россия бросает солдат вперед, как пушечное мясо, "а большие потери в собственных вооруженных силах, пожалуй, не играют никакой роли в тактике российской войны".
- По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои , однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.
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