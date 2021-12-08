Разведка деморализована из-за "вагнергейта", - нардеп Совсун
Нардеп Инна Совсун считает, что разведчики из-за сорванной операции в отношении бойцов ЧВК "Вагнер" не уверены в том, что Украина их защитит
Об этом она сказала в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Есть вопрос, в какой мере разведка может работать с военно-политическим руководством. Украинские разведчики деморализованы из-за истории с вагнеровцами. Такие ситуации, когда они не чувствуют, что их жизнь ценна и будет защищена государством", - заявила Совсун.
Нардеп заявила о низкой мотивации из-за незнания разведчиков "что их это государство будет защищать и отстаивать".
"О таких вещах нужно было думать, прежде чем принимать решения о тех или иных звонках в Минск. О выстраивании институтов, в том числе разведки и армии, нужно заботиться постоянно и помнить, что иногда малейший неправильный шаг может подорвать выстраиваемое годами доверие", - подытожила нардепка.
- Напомним, 19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.
- 26 ноября Владимир Зеленский рассказал, что бывший глава разведки Василий Бурба "слил" операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были раскрыты РФ.
- Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.
- 30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ГБР по делу вагнеровцев.
- Уволенный в запас участник спецоперации по задержанию вагнеровцев Роман Червинский заявил, что причастным к ней разведчикам угрожали уголовным преследованием из Офиса президента
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