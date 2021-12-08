Разведка деморализована из-за "вагнергейта", - нардеп Совсун

Об этом она сказала в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Есть вопрос, в какой мере разведка может работать с военно-политическим руководством. Украинские разведчики деморализованы из-за истории с вагнеровцами. Такие ситуации, когда они не чувствуют, что их жизнь ценна и будет защищена государством", - заявила Совсун.



Нардеп заявила о низкой мотивации из-за незнания разведчиков "что их это государство будет защищать и отстаивать".



"О таких вещах нужно было думать, прежде чем принимать решения о тех или иных звонках в Минск. О выстраивании институтов, в том числе разведки и армии, нужно заботиться постоянно и помнить, что иногда малейший неправильный шаг может подорвать выстраиваемое годами доверие", - подытожила нардепка.

Напомним, 19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

26 ноября Владимир Зеленский рассказал, что бывший глава разведки Василий Бурба "слил" операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были раскрыты РФ.

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.

30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ГБР по делу вагнеровцев.

Уволенный в запас участник спецоперации по задержанию вагнеровцев Роман Червинский заявил, что причастным к ней разведчикам угрожали уголовным преследованием из Офиса президента