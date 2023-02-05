Разведка Британии заявила об усложнении ситуации вокруг Бахмута
Основные пути снабжения ВСУ под Бахмутом, вероятно, оказались под вражеским огневым воздействием, а россияне могли захватить трассу, соединяющую город с Северском
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка констатировала, что в течение последней недели Россия продолжала достигать небольших успехов в попытке окружить город Бахмут Донецкой области.
M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – сейчас, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления России. Ранее на этой неделе вагнеровцы, скорее всего, захватили трассу, соединяющую Бахмут с Северском.
"В то время как многочисленные альтернативные маршруты снабжения доступны украинским силам, Бахмут становится все более изолированным", - пришли к выводу в британской разведке.
- 4 февраля в Минобороны Украины заявила, что россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута.
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