Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка констатировала, что в течение последней недели Россия продолжала достигать небольших успехов в попытке окружить город Бахмут Донецкой области.

M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – сейчас, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления России. Ранее на этой неделе вагнеровцы, скорее всего, захватили трассу, соединяющую Бахмут с Северском.

"В то время как многочисленные альтернативные маршруты снабжения доступны украинским силам, Бахмут становится все более изолированным", - пришли к выводу в британской разведке.