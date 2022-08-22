Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке напомнили, что 15 августа украинские каналы в социальных сетях распространили видео, где военные из группировки "ЛНР" выступают с заявлением об отказе от участия в наступательных операциях в Донецкой области. Наемники утверждали, что исполнили свой долг в Луганской области еще в июле и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования.

"Россия, вероятно, все больше пытается мотивировать наемников из ОРДЛО, которых она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры прибегают к прямым финансовым стимулам, тогда как некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций. Фактором, способствующим этим проблемам, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", ограничивающей полномочия государства относительно правового принуждения", - пришли к выводу в британской разведке.

21 августа Центр противодействия дезинформации сообщил, что "мобилизованные" в ОРДЛО поднимают бунты , чтобы не воевать на территориях друг друга.

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