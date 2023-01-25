Разведка Британии выяснила, почему РФ отказалась от использования новых танков Т-14 "Армата"
Россияне отказались от использования новых танков Т-14 "Армата" в войне против Украины из-за их существенных технических недостатков
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что ранее сообщалось, что Россия работала над подготовкой небольшого количества танков Т-14 "Армата" к первому боевому развертыванию в Украине.
Однако в последние месяцы российские войска не хотели принимать выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины были в плохом состоянии.
"Неясно, какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированный на 2022 год выпуск этих танков только "опытно-промышленной "партией. Таким образом, маловероятно, что любые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для новой техники, чтобы считаться исправными", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 9 января британская разведка заявила, что Россия использовала для ракетных ударов по Украине свои самые современные самолеты Су-57, расположенные на авиабазе в Астраханской области.
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