Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что ранее сообщалось, что Россия работала над подготовкой небольшого количества танков Т-14 "Армата" к первому боевому развертыванию в Украине.

Однако в последние месяцы российские войска не хотели принимать выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины были в плохом состоянии.

"Неясно, какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированный на 2022 год выпуск этих танков только "опытно-промышленной "партией. Таким образом, маловероятно, что любые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для новой техники, чтобы считаться исправными", - пришли к выводу в разведке Британии.

9 января британская разведка заявила, что Россия использовала для ракетных ударов по Украине свои самые современные самолеты Су-57, расположенные на авиабазе в Астраханской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb