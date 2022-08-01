Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В последние четыре дня Россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутском направлении, к северо-востоку от Донецка, но достигала лишь медленного прогресса. Как сообщили украинские власти на прошлой неделе, Россия, вероятно, передислоцирует значительное количество своих сил из северного сектора Донбасса на Юг Украины.

"Россия корректирует оперативные цели своего наступления на Донбассе после того, как не смогла совершить решительный оперативный прорыв по плану, который она соблюдала с апреля. Вероятно, она определила Запорожское направление, как уязвимый район, нуждающийся в усилении", - пришли к выводу в британской разведке.

1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку войск на Запорожском направлении.

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