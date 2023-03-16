Разведка Британии выяснила, какой новый вид вооружения помог ВСУ отбросить РФ от Угледара
Полученные украинскими военными на вооружение дистанционные противоброневые минные системы RAAM помогли отразить несколько попыток штурма Угледара
Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Британии в twitter .
Британская военная разведка обращает внимание, что за последнюю неделю попытки россиян штурмовать Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев.
Одним из факторов больших потерь России в этом секторе стало успешное принятие Украиной на вооружение RAAM (дистанционных противоброневых минных систем). RAAM – это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км. В некоторых случаях Украина запускала мины позади наступающих российских подразделений, вызывая беспорядки, когда российская техника пыталась отойти.
"Единственный последний заметный тактический успех России был достигнут в Бахмутском секторе, где доминируют силы наемников Вагнера, которые сейчас ведут публичную вражду с министерством обороны России. Существует реалистичная возможность того, что минобороны России было упорным в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера", - предположили в разведке Британии.
- 10 марта Институт изучения войны сообщил, что войска РФ готовятся возобновить наступательные операции вокруг Угледара , хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, будут и дальше удерживать их от продвижения.
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