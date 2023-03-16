Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Британии в twitter .

Британская военная разведка обращает внимание, что за последнюю неделю попытки россиян штурмовать Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев.

Одним из факторов больших потерь России в этом секторе стало успешное принятие Украиной на вооружение RAAM (дистанционных противоброневых минных систем). RAAM – это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км. В некоторых случаях Украина запускала мины позади наступающих российских подразделений, вызывая беспорядки, когда российская техника пыталась отойти.

"Единственный последний заметный тактический успех России был достигнут в Бахмутском секторе, где доминируют силы наемников Вагнера, которые сейчас ведут публичную вражду с министерством обороны России. Существует реалистичная возможность того, что минобороны России было упорным в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера", - предположили в разведке Британии.