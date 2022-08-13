Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, два основных автомобильных моста, ведущих к оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для значительной военной поставки.

10 августа 2022 г. украинские высокоточные удары привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники. В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста, который остается структурно взорванным. На прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 г. Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения военных.

"Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся уязвимыми. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских военных на западном берегу почти наверняка зависит только от двух понтонных пунктов переправы. Учитывая ограниченную цепочку поставки, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, будет ключевым фактором выносливости сил", - пришли к выводу в британской разведке.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть.

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