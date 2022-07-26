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Главная война с Россией Разведка Британии выдвинула свою версию цели ракетного удара по порту в Одессе

Разведка Британии выдвинула свою версию цели ракетного удара по порту в Одессе

26 июля, 2022 вторник
08:35
война с Россией

Британская разведка предположила, что РФ нанесла удар по порту в Одессе, чтобы уничтожить украинские противокорабельные ракеты

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке напоминают, что россияне 24 июля нанесли удар крылатыми ракетами по порту в Одессе. Минобороны России утверждает, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Однако свидетельств о том, что именно эти цели были в том месте, куда попали ракеты, нет.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, которая ограничивает эффективность ее черноморского флота. Это существенно подорвало общий план вторжения, поскольку РФ не может попытаться совершить десантное нападение, чтобы захватить Одессу. Россия и дальше будет отдавать приоритет усилиям, направленным на уничтожение Украины. Однако эти попытки регулярно подрываются устаревшими данными разведки, плохим планированием и подходом к командованию операцией", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 23 июля, россияне нанесли ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала.

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Одесса
Одещина
зерно
Великобритания
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