Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке напомнили, что 28 июля Россия выпустила не менее 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси. Это произошло после того, как Россия использовала территорию Беларуси для осуществления основных ударов во время неудачной попытки взять Киев в феврале.

В разведке подчеркнули, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает придерживаться действия Москвы, а 21 июля заявил, что Украина должна принять требования России по прекращению войны.

"Его режим стал все более авторитарным с распространением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его все большие и безосновательные обвинения Западу в "замыслах" в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", - пришли к выводу в британской разведке.

28 июля оперативное командование "Север" сообщило, что с территории Беларуси был осуществлен запуск более 20 ракет по Украине.

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