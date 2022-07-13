Разведка Британии указала следующие города, которые РФ планирует захватить на Донбассе
На нынешнем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Славянска и Краматорска в Донецкой области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, в течение следующей недели на Донбассе российские войска, вероятно, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов, в частности, Северска и Долины на подступах к Славянску и Краматорску. Сами же два последних города остаются основными целями РФ на нынешнем этапе войны.
Британские аналитики констатировали, что Россия продолжает пытаться подорвать легитимность украинского государства и консолидировать собственное управление и административный контроль над оккупированными территориями. Недавно это включало инициативу побратимства российских и украинских городов и регионов по развитию постконфликтных администраций и указ, который облегчит украинцам получение российского гражданства.
В то же время в разведке отметили, что антироссийские настроения на оккупированных территориях приводят к нападениям на российских чиновников и коллаборантов. В частности, оккупационная администрация Большого Бурлука в Харьковской области признала, что один из ее руководителей погиб 11 июля 2022 года в результате подрыва автомобиля. "Вероятно, нападения на чиновников усилятся и будут увеличивать и без того значительные вызовы, с которыми сталкиваются российские оккупанты. Давление на сокращенные военные формирования РФ на оккупированных территориях будет усиливаться", - пришли к выводу в британской разведке.
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10 июля британская разведка предупредила, что российские кафиры пытаются установить контроль над трассой, соединяющей Донецк и Харьков.
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