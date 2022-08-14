Разведка Британии указала новую цель РФ на Донбассе
Российские оккупанты пытаются захватить Пески, чтобы установить контроль над трассой, ведущей в Донецк
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, в течение последней недели приоритетом России была переориентация подразделений для усиления позиций на Юге Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы – преимущественно боевики ДНР – продолжают попытки штурма к северу от Донецка.
"Особо упорные бои идут за Пески, что вблизи Донецкого аэропорта. Контроль над этим населенным пунктом, вероятно, остается спорным. С 2014 года эта территория находится на передовой линии на Донбассе. Вероятно, российский штурм имеет целью защитить трассу М04, главный подъезд к Донецку с запада", - пришли к выводу в британской разведке.
- 14 августа в ISW предупредили, что оккупанты могут изменить приоритеты наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от контрнаступательных действий на Юге Украины.
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