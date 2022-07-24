Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о расширении географии войны в Украине, чтобы проложить путь к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В британской разведке обратили внимание, что 20 июля Сергей Лавров заявил, что Россия расширила масштабы своей "специальной военной операции" за пределы "Л/ДНР". Лавров утверждал, что операция теперь охватывает новые дополнительные районы, включая Херсонскую и Запорожскую области, вследствие того что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности.
"Это почти наверняка неправда. Сохранение долгосрочного контроля над этими территориями почти наверняка было начальной целью вторжения. Россия ворвалась на эти территории в феврале и оккупационные власти публично обсуждают перспективы псевдореферендумов по крайней мере с середины марта. Вероятно, Лавров сделал такое заявление, чтобы проложить путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганщины и Донетчины", - пришли к выводу в британской разведке.
- 20 июля Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
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