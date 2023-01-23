Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что новоназначенный командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов, вероятно, приступил к инспекции подконтрольных ему частей, в стремлении улучшить в них дисциплину. С тех пор, как он пришел на должность, офицеры получили приказ запретить нестандартную военную форму, поездки в гражданском транспорте, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки.

Эти мероприятия были встречены скептически. Больше всего насмешек вызвали попытки улучшить уровень бритья военных. В частности, владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин подверг критике военное руководство и заявил, что "война — время активных и мужественных, а не гладко выбритых".

Российские силы продолжают находиться в оперативном тупике и нести значительные потери. В такой ситуации попытка Герасимова сделать акцент на незначительных нормативных актах, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгом их все чаще воспринимают как руководителей, сосредоточенных на презентации, а не на сути", - пришли к выводу в разведке Британии.

23 января Институт изучения войны констатировал, что после неудачных попыток захватить Бахмут, Евгений Пригожин утратил авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина.

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