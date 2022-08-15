Разведка Британии указала на проблемы, возникшие в РФ с псевдореферендумом в Донецкой области
Кремль может изменить планы проведения псевдореферендума о присоединении "ДНР" к РФ из-за того, что не удалось полностью оккупировать Донецкую область
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 11 августа 2022 года российские СМИ сообщили, что главарь оккупационных властей "ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата псевдореферендума о вхождении квазиреспублики в состав России будет объявлена после полной оккупации Донецкой области.
В июне 2022 года, журналисты-расследователи опубликовали доказательства стратегии планирования проведения такого "референдума" и обеспечения по крайней мере 70% голосов за присоединение к РФ.
"Вполне вероятно, что Россия находится в активной стадии планирования проведения "референдума", хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении "голосования". Кремль, вероятно, будет считать тот факт, что военные до сих пор не оккупировали всю Донецкую область, неудачной для своих максимальных целей в Украине", - пришли к выводу в британской разведке.
- 5 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВСУ разрушают намерения кафиров по псевдореферендуму в Донецкой области.
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