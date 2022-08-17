Разведка Британии спрогнозировала, какими для РФ будут последствия взрывов в оккупированном Крыму
Взрывы на военных объектах в Крыму приведут к ухудшению материально-технического снабжения российских кафиров на Юге Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В разведке обращают внимание, что 16 августа российские и украинские официальные лица признали, что возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов и повреждены соседняя железная дорога и электроподстанция. Российские СМИ также сообщили, что из района авиабазы в Гвардейском недалеко от Симферополя поднимается дым.
Британцы подчеркивают, что в Джанкое и Гвардейском расположены два важнейших в Крыму для российских военных аэродромов. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в обеспечении российских войск на юге Украины.
"Причина этих инцидентов и масштабы ущерба еще не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, которое функционирует как тыловой район для российской армии", - пришли к выводу в британской разведке.
- В Джанкойском районе 16 августа прогремели взрывы , а минобороны России подтвердили, что они произошли на складе с боеприпасами.
- В тот же день российские СМИ сообщили, что взрывы также произошли на военном аэродроме в Гвардейском.
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