Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В строительстве британской разведки также отмечается, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубине тыла, особенно на подступах к временно оккупированному Крыму.

По данным минобороны Британии, сюда входит большая полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км севернее Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

"Эти продуманные оборонные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", - отмечают в британской разведке.