Разведка Британии: сохранение контроля над Крымом – главный политический приоритет России при контрнаступлении Украины
Британская разведка назвала сохранение контроля над Крымом основным политическим приоритетом Кремля во время контрнаступления ВСУ. Россияне строят большие оборонительные сооружения на подступах к полуострову
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
В строительстве британской разведки также отмечается, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубине тыла, особенно на подступах к временно оккупированному Крыму.
По данным минобороны Британии, сюда входит большая полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км севернее Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.
"Эти продуманные оборонные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", - отмечают в британской разведке.
- 18 июня сообщалось , что украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. Вместо этого армия России несет наибольшие потери с марта - со времен разгара битвы за Бахмут.
- 19 июня в минобороны Британии заявили , что российская оккупационная армия воспользовалась подрывом Каховской ГЭС, чтобы провести передислокацию и усилить другие направления, в том числе Запорожское и Бахмутское.
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