Разведка Британии: Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море
Между морскими и воздушными силами Украины и России ведутся бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – "вышки Бойко"
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", - говорится в сообщении.
В разведке напомнили, что на прошлой неделе российский военный самолет обстрелял украинский военный малый катер, действовавший в районе так называемых вышек Бойко на северо-западе моря. .
Минобороны Британии отмечает, что после полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам. И Россия, и Украина тоже периодически занимали их войсками.
"Платформы имеют ценные ресурсы углеводородов. Однако, как и Змеиный остров на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места посадки вертолетов и ракет дальнего радиуса действия", - подчеркнули в британской разведке.
Справка : "Вышки Бойка" - это буровые газодобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. В 2014 году их увлекла Россия. Кроме газодобычи, оккупанты также использовали их для наблюдения за сверхводной ситуацией с помощью радиотехнической разведки. Закупка плавучих вышек для добычи газа привела к общественному резонансу из-за возможного нарушения законов Украины и присвоения государственных средств в особо крупных размерах бывшим министром энергетики Украины, пророссийским политиком Юрием Бойко. Тогда было открыто уголовное производство.
- Летом 2022 года, как заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов, украинские Вооруженные Силы нанесли удар по захваченным Россией буровым установкам "Черноморнефтегаза" или так называемым "вышкам Бойко".
- Тогда Одесская ОВА Сергей Братчук сообщал , что россияне превратили буровые платформы в воинские части, где разместили ПВО и гарнизоны.
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