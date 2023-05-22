Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

По предположениям британской разведки, Россия создает новую элитную ударную авиационную группировку под кодовым названием "Шторм" для участия в войне против Украины. Вероятно, подразделение будет состоять, по меньшей мере, из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

По мнению аналитиков, сочетание таких типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет играть главную роль в миссиях наземного нападения. А сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, в том числе и вышедших на пенсию, и предлагает им большую зарплату.

"Создание этой группы подчеркивает, что Россия признает, что эскадрильи ее регулярных военно-воздушных сил не выполнили своей основной функции в войне против Украины", - подытожили в разведке Британии.