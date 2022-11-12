Разведка Британии разоблачила истинную цель объявленной РФ эвакуации гражданских из Херсона
Оккупанты могли объявить эвакуацию из Херсона, чтобы под видом гражданских перебрасывать из города военных
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 11 ноября минобороны России заявило о завершении вывода войск из Херсона. В рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр.
По всей вероятности, процесс вывода начался еще 22 октября, когда представители оккупационной администрации в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город. При этом существует реальная вероятность того, что российская военная техника и силы в гражданском эвакуировались вместе с заявленными 80 тысячами гражданских лиц в течение последних недель.
В разведке Британии подчеркивают, что Херсон был единственным областным центром, захваченным РФ с февраля, поэтому выход из города наносит значительный репутационный ущерб. Он является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись русские войска на правом берегу Днепра.
"Украина вернула себе значительные территории Херсонской области на западном берегу реки Днепр и теперь ее силы в основном контролируют Херсон. По всей вероятности, Россия все еще пытается эвакуировать военных из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - предположили в британской. разведке.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
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