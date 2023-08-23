Разведка Британии рассказала о трудностях российской логистической сети на юге Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что оба опорных моста получили повреждения от украинских высокоточных ударов в начале августа 2023 года.

По данным разведки, понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелых транспортных средств, перевозящих боеприпасы и оружие на фронт.

"Узкие места означают, что российские силы частично зависят от длинного обходного пути через Армянск на севере Крыма. Это создает дополнительные трудности сети России на юге", - говорится в сообщении.

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

7 августа Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что Чонгарский мост пока закрыт, а по мосту в сторону Геническа уже двигаются небольшие БТРы оккупантов.

Также начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что логистика врага усложнена из-за проблем с транспортными путями.