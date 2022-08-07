Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, низкая эффективность вооруженных сил РФ во время ее вторжения в Украину дорого стоила российскому военному руководству, что, скорее всего, привело к увольнению по меньшей мере шести российских командующих с начала боевых действий в феврале 2022 года.

В частности, должности лишились командующих восточного и западного военных округов. Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего восточным военным округом в мае 2022 года. Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года. Вероятно, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Генерал Александр Дворников был устранен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

"К этим увольнениям добавляется по меньшей мере 10 российских генералов, убитых в ходе боевых действий в Украине. Кумулятивное влияние на согласованность командования, вероятно, способствует тактическим и оперативным трудностям России", - пришли к выводу в британской разведке.

1 июня газета New York Times сообщила , что чиновники США предполагают, что генерал Александр Дворников уже не руководит армией России в Украине.

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