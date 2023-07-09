Разведка Британии рассказала, как российские СМИ реагировали на мятеж Пригожина и умаляли его значение
Разведка Великобритании проанализировала, как пропагандистские российские СМИ освещали вооруженный мятеж наемников ЧВК Вагнера во главе с предводителем Евгением Пригожиным. По мнению экспертов, это происходило в три этапа
Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.
Как отметили в ведомстве, первоначально российское телевидение продолжало работать по привычному графику из-за неготовности к попытке мятежа. После окончания попытки переворота ЧВК Вагнера в РФ государственные СМИ пытались "исправить" заявления о пассивности силовиков.
Также СМИ РФ пытались объединить страну вокруг Путина.
"Наративы продвигали идею о том, что диктатор Владимир Путин победил, сорвав восстание, избежав при этом кровопролития, и пытались объединить страну вокруг президента", - отмечают в британской разведке.
Через неделю после мятежа медиа начали преуменьшать значение предводителя Вагнера Евгения Пригожина и мятежа, а также очернять его личность.
В минобороны Британии добавили, что Telegram-каналы Вагнера в основном затихли, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противоположность этому Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность с целью продемонстрировать свою силу, добавили в ведомстве.
Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь
23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.
27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.
В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.
29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.
Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.
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