Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.

Как отметили в ведомстве, первоначально российское телевидение продолжало работать по привычному графику из-за неготовности к попытке мятежа. После окончания попытки переворота ЧВК Вагнера в РФ государственные СМИ пытались "исправить" заявления о пассивности силовиков.

Также СМИ РФ пытались объединить страну вокруг Путина.

"Наративы продвигали идею о том, что диктатор Владимир Путин победил, сорвав восстание, избежав при этом кровопролития, и пытались объединить страну вокруг президента", - отмечают в британской разведке.

Через неделю после мятежа медиа начали преуменьшать значение предводителя Вагнера Евгения Пригожина и мятежа, а также очернять его личность.

В минобороны Британии добавили, что Telegram-каналы Вагнера в основном затихли, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противоположность этому Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность с целью продемонстрировать свою силу, добавили в ведомстве.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.