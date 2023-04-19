Об этом сообщает Reuters.

Приверженные России хакеры проводили в основном безвредные онлайн-кампании, которые искажали известные общедоступные веб-сайты или выводили их из строя. Однако некоторые из этих групп активно планируют способы нанести больший ущерб в реальном мире, говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, являющегося частью разведывательного агентства.

"Некоторые согласились добиться более разрушительного влияния на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Британии. Мы ожидаем, что эти группы будут искать возможности для создания такого влияния, особенно если системы плохо защищены", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков центра, группы хакеров имеют идеологическую основу и поддерживают интересы РФ, но в то же время они "не подлежат государственному контролю, что делает их менее предсказуемыми".

Отмечается, успешная кибератака на критически важную национальную инфраструктуру, такую как энергетическая сеть или водоснабжение, может быть очень разрушительной и нанести серьезный ущерб реальному миру.

Разведчики предупреждают, что такие атаки, обычно требующие очень высокого уровня технических навыков и ресурсов, вряд ли будут осуществлены группами хакеров без внешней помощи, но они "со временем могут стать более эффективными".