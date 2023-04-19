Разведка Британии предупредила об угрозе кибератаки на инфраструктуру Запада со стороны хакеров-сторонников РФ
Агентство по киберзащите правительства Великобритании предупредило об угрозе кибератак на объекты критической инфраструктуры стран Запада со стороны хакеров, симпатизирующих России и ее войне против Украины
Об этом сообщает Reuters.
Приверженные России хакеры проводили в основном безвредные онлайн-кампании, которые искажали известные общедоступные веб-сайты или выводили их из строя. Однако некоторые из этих групп активно планируют способы нанести больший ущерб в реальном мире, говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, являющегося частью разведывательного агентства.
"Некоторые согласились добиться более разрушительного влияния на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Британии. Мы ожидаем, что эти группы будут искать возможности для создания такого влияния, особенно если системы плохо защищены", - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков центра, группы хакеров имеют идеологическую основу и поддерживают интересы РФ, но в то же время они "не подлежат государственному контролю, что делает их менее предсказуемыми".
Отмечается, успешная кибератака на критически важную национальную инфраструктуру, такую как энергетическая сеть или водоснабжение, может быть очень разрушительной и нанести серьезный ущерб реальному миру.
Разведчики предупреждают, что такие атаки, обычно требующие очень высокого уровня технических навыков и ресурсов, вряд ли будут осуществлены группами хакеров без внешней помощи, но они "со временем могут стать более эффективными".
- 23 февраля сообщалось, что Россия осуществила кибератаку на ряд сайтов украинских государственных и местных органов власти – нападение отражено, все работает в штатном режиме.
- 12 апреля на порты канадских городов Монреаль, Галифакс и Квебек-сити совершили хакерские нападения: были атакованы их вебсайты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.18
-
EUR
Покупка 40.62Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное