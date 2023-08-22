Разведка Британии предположила, что атаку дронами по аэродрому "Сольцы" совершали с территории РФ
Атака беспилотников на российский военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа, где был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, могла производиться с территории РФ
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Средний бомбардировщик Ту-22М3 российской дальней авиации, вероятно, был уничтожен на авиабазе "Сольцы", в 650 км от границы с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что атаку совершил беспилотный летательный аппарат типа "коптер".
"Если это правда, это прибавляет весу оценке того, что некоторые атаки БПЛА на российские военные цели осуществляются с территории России. БПЛА-коптеры вряд ли смогут достичь "Сольцов" за пределами России", - объясняют в британской разведке.
По словам экспертов, Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22М3 для запуска крайне неточных тяжелых противокорабельных ракет AS-4 KITCHEN над Украиной. Так, в начале полномасштабного вторжения Мариуполь в Донецкой области также подвергался интенсивной бомбардировке неуправляемыми бомбами.
"Это, по крайней мере, третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, которая вновь поднимает вопрос о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", - констатируют в минобороны Британии.
Атака БПЛА по аэродрому "Сольцы": что известно
19 августа неизвестный беспилотник, по всей вероятности, попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. В минобороны РФ обвинили Украину в ударе.
Отмечалось, что в результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оперативно ликвидированное пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.
Журналист Андрей Цаплиенко отметил , что после удара по авиабазе, российские кафиры начали передислокацию нескольких бортов Ту-22м3 на "Оленью".
Российские каналы публиковали фото, как утверждается, последствия атаки дронов на российский военный аэродром в Сольцах в Новгородской области, где базировались Ту-22М3.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.3
- EUR Покупка 40.96Продажа 42.03
- Актуальное
- Важное