Разведка Британии предположила, что атаку дронами по аэродрому "Сольцы" совершали с территории РФ

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Средний бомбардировщик Ту-22М3 российской дальней авиации, вероятно, был уничтожен на авиабазе "Сольцы", в 650 км от границы с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что атаку совершил беспилотный летательный аппарат типа "коптер".

"Если это правда, это прибавляет весу оценке того, что некоторые атаки БПЛА на российские военные цели осуществляются с территории России. БПЛА-коптеры вряд ли смогут достичь "Сольцов" за пределами России", - объясняют в британской разведке.

По словам экспертов, Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22М3 для запуска крайне неточных тяжелых противокорабельных ракет AS-4 KITCHEN над Украиной. Так, в начале полномасштабного вторжения Мариуполь в Донецкой области также подвергался интенсивной бомбардировке неуправляемыми бомбами.

"Это, по крайней мере, третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, которая вновь поднимает вопрос о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", - констатируют в минобороны Британии.

Атака БПЛА по аэродрому "Сольцы": что известно

19 августа неизвестный беспилотник, по всей вероятности, попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. В минобороны РФ обвинили Украину в ударе.

Отмечалось, что в результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оперативно ликвидированное пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил , что после удара по авиабазе, российские кафиры начали передислокацию нескольких бортов Ту-22м3 на "Оленью".

Российские каналы публиковали фото, как утверждается, последствия атаки дронов на российский военный аэродром в Сольцах в Новгородской области, где базировались Ту-22М3.