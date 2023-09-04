Разведка Британии предостерегла об угрозе для android-смартфонов украинских военных

Об этом информирует минобороны Великобритании.

"31 августа 2023 года Национальный центр кибербезопасности (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленный на мобильные устройства Android, используемые украинскими военными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злонамеренное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось российской группой киберпреступников, известной как Sandworm. Накануне NCSC приписывал Infamous Chisel главному центру специальных технологий главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба России.

По данным минобороны Британии, Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным устройствам Android, сопоставление и извлечение данных из них. В частности, это касается и целевых программ, используемых украинскими военными.

"Infamous Chisel, скорее всего, использовался в целях кражи конфиденциальной военной информации. Эта деятельность демонстрирует использование Россией кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", - добавляют в британской разведке.