Разведка Британии оценила военную ситуацию в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

После того как Россия вывела свои войска с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту Днепра, продолжаются боевые столкновения и разведка.

"Российские силы почти наверняка использовали небольшие катера, пытаясь закрепиться на ключевых островах", – говорится в сообщении.

Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских форпостов. В сводке британской разведки говорится, что обе стороны, вероятно, также развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, которая держит под контролем Днепровский залив.

Присутствие в этих районах пытаются сохранить, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о попытках их противников начать масштабную атаку через реку.

"Маловероятно, что Россия будет пытаться штурмовать Днепр: скорее всего, это будет очень сложно и дорого", - добавляет британская разведка.