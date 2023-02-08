Разведка Британии оценила военную ситуацию в дельте Днепра и на Кинбурнской косе
После того как РФ вывела свои войска с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту Днепра, продолжаются боевые столкновения и разведка
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
После того как Россия вывела свои войска с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту Днепра, продолжаются боевые столкновения и разведка.
"Российские силы почти наверняка использовали небольшие катера, пытаясь закрепиться на ключевых островах", – говорится в сообщении.
Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских форпостов. В сводке британской разведки говорится, что обе стороны, вероятно, также развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, которая держит под контролем Днепровский залив.
Присутствие в этих районах пытаются сохранить, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о попытках их противников начать масштабную атаку через реку.
"Маловероятно, что Россия будет пытаться штурмовать Днепр: скорее всего, это будет очень сложно и дорого", - добавляет британская разведка.
- 1 февраля разведка Британии сообщила, что российские военные совершают регулярные обстрелы Херсона, чтобы деморализовать мирных жителей и предотвратить попытки ВСУ пойти в контратаку на левый берег Днепра.
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