Разведка Британии оценила угрозу от учений Беларуси по "освобождению территорий"
Разведка Британии считает маловероятным, что новые военные учения в Беларуси являются свидетельством подготовки к прямому участию в войне в Украине
Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.
"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшой шанс, чтобы они развернули свои силы в Украине. Очень маловероятно, что эти учения являются свидетельством подготовки к прямой участия Беларуси в войне в Украине", - говорится в сообщении.
- 3 сентября Беларусь подтянула к границам с Украиной реактивные системы "Град" и системы противовоздушной обороны С-300.
- 8 сентября Беларусь начала военные учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения будут продолжаться до 14 сентября 2022 года.
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