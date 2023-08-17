Об этом пишет министерство Великобритании.

По словам разведки, несмотря на постоянное давление со стороны России, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение зимнего периода.

Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - добавили в сообщении.