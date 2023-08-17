Разведка Британии оценила угрозу атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
По оценке британской разведки, удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода
Об этом пишет министерство Великобритании.
По словам разведки, несмотря на постоянное давление со стороны России, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение зимнего периода.
Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - добавили в сообщении.
- Плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику , однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
- 13 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.22
Покупка 37.22Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное