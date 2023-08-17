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Разведка Британии оценила угрозу атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой

17 августа, 2023 четверг
09:26
Экономика

По оценке британской разведки, удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода

Об этом пишет министерство Великобритании.

По словам разведки, несмотря на постоянное давление со стороны России, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение зимнего периода.

Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - добавили в сообщении.

  • Плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику , однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
  • 13 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.
Украина
Россия
Война с Россией
Енергия
Великобритания
Мир про Украину
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