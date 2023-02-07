Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка в своем ежедневном отчете пишет, что, по всей вероятности, Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Ее операционной целью почти наверняка является захват остальной контролируемой Украиной части Донецкой области.

В то же время британские аналитики обращают внимание, что российским войскам удалось захватить всего несколько сотен метров территории за неделю. Причиной тому является то, что сейчас РФ не хватает боеприпасов для успешного наступления. А командиры разрабатывают планы, в которых вынуждены полагаться на неукомплектованные и неопытные подразделения для достижения нереалистичных целей из-за политического давления.

"Российские лидеры, вероятно, будут продолжать требовать от военных масштабных успехов. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, в ближайшие недели", - пришли к выводу в разведке Британии.