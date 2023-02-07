Разведка Британии оценила способность РФ провести успешное наступление в феврале
Россиянам в ближайшие недели не удастся добиться весомых успехов в наступлении на Донбассе из-за нехватки боеприпасов и квалифицированных подразделений
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка в своем ежедневном отчете пишет, что, по всей вероятности, Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Ее операционной целью почти наверняка является захват остальной контролируемой Украиной части Донецкой области.
В то же время британские аналитики обращают внимание, что российским войскам удалось захватить всего несколько сотен метров территории за неделю. Причиной тому является то, что сейчас РФ не хватает боеприпасов для успешного наступления. А командиры разрабатывают планы, в которых вынуждены полагаться на неукомплектованные и неопытные подразделения для достижения нереалистичных целей из-за политического давления.
"Российские лидеры, вероятно, будут продолжать требовать от военных масштабных успехов. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, в ближайшие недели", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 2 февраля в Главном управлении разведки заявили, что президент РФ Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.3Продажа 43.27
- Актуальное
- Важное