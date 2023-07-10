Разведка Британии объяснила высокую смертность российских солдат на войне в Украине
Эксперты британской разведки считают, что высокая смертность среди российских военных на войне в Украине обусловлена ненадлежащей медицинской помощью. За время полномасштабной войны в среднем РФ теряет около 400 своих солдат в день
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Аналитики пришли к выводу, что увеличение военных потерь в России, вероятно, подрывает нормальное предоставление некоторых российских гражданских медуслуг, особенно в приграничных с Украиной регионах. Вероятно, многие специализированные военные госпиталы зарезервированы для потерь офицеров.
Как отмечается в сводке, в России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку, как в среднем, за 17 месяцев ежедневно поражались около 400 человек.
Руководитель отдела подготовки боевой медицины компании "Калашников" говорит, что до половины смертельных случаев в российской армии во время боев можно было бы предотвратить при условии оказания должной первой помощи.
"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной смертельных случаев и ампутаций, которые можно было предотвратить", - говорится в сообщении минобороны Великобритании.
Что известно о потерях россиян
В июне британская разведка заявляла , что армия России несет наибольшие потери с марта - со времен разгара битвы за Бахмут.
5 июля Великобритания заявила , что российская армия понесла большие потери на войне с Украиной до почти половины своей боеспособности – это около 2500 танков. Также Украина в ОБСЕ сообщила о том, что текущие потери Сил обороны Украины в восемь раз меньше потерь российской оккупационной армии.
Силы обороны за последние сутки 9 июля с помощью авиации нанесли 1 удар по району сосредоточения личного состава противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях врага.
По состоянию на 10 июля всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 231 030 солдат, 4085 танков, 7966 боевых бронемашин и 4371 артиллерийскую систему.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное