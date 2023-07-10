Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Аналитики пришли к выводу, что увеличение военных потерь в России, вероятно, подрывает нормальное предоставление некоторых российских гражданских медуслуг, особенно в приграничных с Украиной регионах. Вероятно, многие специализированные военные госпиталы зарезервированы для потерь офицеров.

Как отмечается в сводке, в России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку, как в среднем, за 17 месяцев ежедневно поражались около 400 человек.

Руководитель отдела подготовки боевой медицины компании "Калашников" говорит, что до половины смертельных случаев в российской армии во время боев можно было бы предотвратить при условии оказания должной первой помощи.

"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной смертельных случаев и ампутаций, которые можно было предотвратить", - говорится в сообщении минобороны Великобритании.

Что известно о потерях россиян

В июне британская разведка заявляла , что армия России несет наибольшие потери с марта - со времен разгара битвы за Бахмут.

5 июля Великобритания заявила , что российская армия понесла большие потери на войне с Украиной до почти половины своей боеспособности – это около 2500 танков. Также Украина в ОБСЕ сообщила о том, что текущие потери Сил обороны Украины в восемь раз меньше потерь российской оккупационной армии.

Силы обороны за последние сутки 9 июля с помощью авиации нанесли 1 удар по району сосредоточения личного состава противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях врага.

По состоянию на 10 июля всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 231 030 солдат, 4085 танков, 7966 боевых бронемашин и 4371 артиллерийскую систему.