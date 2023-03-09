Об этом информирует Министерство обороны Великобритании .

Сообщается, что 7 марта самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил повреждение одного из парка российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D. Вероятно, самолет атаковали небольшим дроном.

Самолет переместили в ремонтную мастерскую в российском Таганроге. Полет проходил на меньшей высоте, чем обычно, наверное, из-за повреждения гермокабины.

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Как отмечается в сводке, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, модифицированного для запуска баллистической ракеты "Кинжал", рассматриваемой РФ как стратегический потенциал у войск против Украины. В модификации удален внутренний радар летательных аппаратов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться на внешние источники информации, в частности, на А-50.

"Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения, пока не будет развернут еще один А-50", - пишут в пресс-службе.