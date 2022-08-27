Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке констатировали, что за последние пять дней усилилась интенсивность российских обстрелов в Донецкой области. К северу от Донецка идут интенсивные бои вблизи городов Северск и Бахмут.

"Вероятно, россияне немного продвинулись в центр села Пески, что вблизи Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска не получили территории. Существует реалистичная вероятность того, что Россия усилила свои усилия на Донбассе, пытаясь отвлечь украинские подразделения по другим направлениям на фоне предположений, планирует большое контрнаступление", - пришли к выводу в британской разведке.

27 августа ВСУ отразили наступление врага на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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