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Разведка Британии объяснила, почему Россия впервые не выведет атомные подлодки на парад ВМФ

14 июля, 2023 пятница
10:26
Война с Россией російський атомний підводний човен

Впервые с 2017 года атомные подлодки российского северного флота не будут участвовать в главном смотре ВМФ. В разведке Британии предполагают, что это связано с техническими возможностями и внутренней безопасностью в России

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что 12 июля в российских государственных СМИ появились сообщения о том, что атомные подлодки Северного флота России не будут участвовать в главном смотре флота ко Дню Военно-морского флота РФ, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.

Поскольку нынешний формат Дня ВМФ был установлен в 2017 году, это будет первый год, когда не будут привлекаться ядерные субмарины.

Британская разведка предполагает, что такое изменение, прежде всего, может быть связано с возможностью технического обслуживания и сохранением готовности лодок к эксплуатации и обучению.

В минобороны Британии считают, что также существует "реалистическая вероятность" того, что этому решению способствовали проблемы внутренней безопасности после мятежа ЧВК Вагнера во главе с предводителем Евгением Пригожиным.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ. 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал , что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
Великобритания
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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