Разведка Британии объяснила, почему Чонгарский мост был жизненно важен для оккупантов
Удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских оккупантов в Запорожской области. Об этом свидетельствуют их скорые темпы построения понтонной переправы
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
В разведке Британии напомнили, что утром 22 июня ВСУ нанесли удары по мостам через Чонгар, соединяющие Крымский полуостров с оккупированной территорией Херсона.
"Эти мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном. Маршрут через мосты через Чонгар является самым прямым маршрутом от крымского логистического центра России в Джанкое и Запорожском направлении, где Россия сейчас защищается от большого наступления Украины", - говорится в сообщении.
В минобороны Великобритании отмечают, что временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям пришлось по крайней мере на 50% времени дольше доставлять поддержку захватническим войскам на фронте через альтернативные пути.
Отчеты также свидетельствуют, что российские власти почти наверняка построили замену понтонного моста в течение 24 часов после нападения. Однако вероятнее всего, что этими переправами пользуются исключительно российские военные.
Скорость, с которой был построен альтернативный переход, свидетельствует о том, насколько этот путь жизненно важен для российских военных усилий в оккупированной Украине.
Взрыв на Чонгарском мосту
В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.
В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым. Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.37Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное