Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В разведке Британии напомнили, что утром 22 июня ВСУ нанесли удары по мостам через Чонгар, соединяющие Крымский полуостров с оккупированной территорией Херсона.

"Эти мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном. Маршрут через мосты через Чонгар является самым прямым маршрутом от крымского логистического центра России в Джанкое и Запорожском направлении, где Россия сейчас защищается от большого наступления Украины", - говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании отмечают, что временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям пришлось по крайней мере на 50% времени дольше доставлять поддержку захватническим войскам на фронте через альтернативные пути.

Отчеты также свидетельствуют, что российские власти почти наверняка построили замену понтонного моста в течение 24 часов после нападения. Однако вероятнее всего, что этими переправами пользуются исключительно российские военные.

Скорость, с которой был построен альтернативный переход, свидетельствует о том, насколько этот путь жизненно важен для российских военных усилий в оккупированной Украине.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым. Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.